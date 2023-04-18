Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 144 километрах от Петропавловска-Камчатского

Специалисты Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук. зафиксировали землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 5,8.
По данным службы, землетрясение произошло в 144 километрах от Петропавловска-Камчатского. Жители города уточнили, что подземные толчки были ощутимы.
«Глубина 116,1 километра. Магнитуда 5,8», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, ощутимость составила три балла. Угроза цунами при этом не объявлялась. Какие-либо разрушения в результате землетрясения также не зафиксированы, уточнили в пресс-службе территориального управления МЧС.