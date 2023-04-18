Лидер Китая заявил о готовности развивать двусторонние отношения с КНДР

Си Цзиньпин отметил, что отношения КНР и КНДР проходили через испытания изменившейся международной обстановки. С течением времени они упрочились и улучшились. Китайский лидер выразил готовность развивать в дальнейшем дружественное взаимодействие и выводить его на новый уровень.