Лидер Китая заявил о готовности развивать двусторонние отношения с КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин отправил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму и заявил о готовности развивать двусторонние отношения между странами. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын ранее поздравил Си Цзиньпина с избранием на пост председателя КНР. В ответ на это китайский лидер отправил телеграмму, которая была получена в Корее 12 апреля.
Си Цзиньпин отметил, что отношения КНР и КНДР проходили через испытания изменившейся международной обстановки. С течением времени они упрочились и улучшились. Китайский лидер выразил готовность развивать в дальнейшем дружественное взаимодействие и выводить его на новый уровень.
Пекин в свою очередь готов внести свой вклад в укрепление мирового порядка. Также Си Цзиньпин пожелал «братскому народу» успехов в социалистическом строительстве.