СК завершил расследование по уголовному делу «скопинского маньяка»

Виктор Мохов обвиняется в сокрытии убийства. Как уточнили в СК, в деле «скопинского маньяка» присутствуют еще два фигуранта — Евгений Полищук (обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ) и Алексей Архипкин (обвиняется по ч. 2 ст. 316 УК РФ).