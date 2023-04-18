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СК завершил расследование по уголовному делу «скопинского маньяка»

Происшествия
СК завершил расследование по уголовному делу «скопинского маньяка»

СК РФ завершил расследование по уголовному делу Виктора Мохова, получившего прозвище «скопинский маньяк». Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По итогам расследования было вынесено обвинительное заключение. Далее дело Мохова будет передано в суд на рассмотрение. Об этом передает ТАСС.

«Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Виктора Мохова утверждено», — уточнил представитель правоохранительных органов.

Виктор Мохов обвиняется в сокрытии убийства. Как уточнили в СК, в деле «скопинского маньяка» присутствуют еще два фигуранта — Евгений Полищук (обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ) и Алексей Архипкин (обвиняется по ч. 2 ст. 316 УК РФ).

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