СК завершил расследование по уголовному делу «скопинского маньяка»

СК РФ завершил расследование по уголовному делу Виктора Мохова, получившего прозвище «скопинский маньяк». Об этом сообщили в правоохранительных органах.
По итогам расследования было вынесено обвинительное заключение. Далее дело Мохова будет передано в суд на рассмотрение. Об этом передает ТАСС.
«Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Виктора Мохова утверждено», — уточнил представитель правоохранительных органов.
Виктор Мохов обвиняется в сокрытии убийства. Как уточнили в СК, в деле «скопинского маньяка» присутствуют еще два фигуранта — Евгений Полищук (обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ) и Алексей Архипкин (обвиняется по ч. 2 ст. 316 УК РФ).