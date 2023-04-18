Посол Антонов: США разрушают договоренности в сфере контроля над вооружениями

Дипломат обратил внимание, что США на регулярной основе неоправданно заявляют, что лишь Вашингтон следует договоренностям в сфере контроля над вооружениями. Американская сторона настаивает, что другие государства, среди которых есть и Россия, этими договоренностями злостно пренебрегают, отметил Антонов.