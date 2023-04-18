Посол Антонов: США разрушают договоренности в сфере контроля над вооружениями

Ответственность за разрушение диалога в области контроля над вооружениями лежит на американской стороне. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя доклад Госдепартамента США о реализации соглашений в сфере контроля над вооружениями.
По словам дипломата, Вашингтон разрушил «практически все договоренности» в сфере контроля над вооружениями. Антонов отметил, что сейчас американские власти также «добивают» Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), котируя враждебный антироссийский курс.
«(Администрация США. — Прим. ред.) вышла из соглашений по ПРО, РСМД, открытому небу. Свела на нет стратегический диалог двух крупнейших ядерных держав», — отметил российский посол в Соединенных Штатах. Слова Анатолия Антонова распространила дипмиссия Москвы.
Дипломат обратил внимание, что США на регулярной основе неоправданно заявляют, что лишь Вашингтон следует договоренностям в сфере контроля над вооружениями. Американская сторона настаивает, что другие государства, среди которых есть и Россия, этими договоренностями злостно пренебрегают, отметил Антонов.