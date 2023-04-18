Пьяный хулиган избил 15-летнюю девочку и двух пассажирок автобуса в Челябинске

Полиция разыскивает мужчину, который избил 15-летнюю девочку и двух женщин в одном из автобусов Челябинска. Новость об этом появилась в сообществе «Агентство чрезвычайных новостей» в соцсети «ВКонтакте».
Все произошло вечером 16 апреля в автобусе №64, говорится в сообщении. По словам пострадавшей девочки, она зашла в салон и подсела к нетрезвому мужчине. В какой-то момент пассажир начал ругаться матом на водителя и повышать голос. Школьница не выдержала и решила сделать замечание хулигану, за что получила удары в лоб и висок.
На защиту подростка встали две женщины, находившиеся в автобусе. Тогда пьяный мужчина набросился с кулаками и на них. У избитой девочки подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. А одна из пассажирок получила ушиб мягких тканей.