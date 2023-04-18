Пьяный хулиган избил 15-летнюю девочку и двух пассажирок автобуса в Челябинске

Все произошло вечером 16 апреля в автобусе №64, говорится в сообщении. По словам пострадавшей девочки, она зашла в салон и подсела к нетрезвому мужчине. В какой-то момент пассажир начал ругаться матом на водителя и повышать голос. Школьница не выдержала и решила сделать замечание хулигану, за что получила удары в лоб и висок.