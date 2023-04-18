МИД Бразилии опроверг заявление Кирби о позиции страны по Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби высказался о позиции Бразилии по Украине. Однако министр иностранных дел страны Мауру Виэйра не согласился с его мнением.
Ранее Кирби обвинил Бразилию в повторении «российской и китайской пропаганды» по Украине. По его словам, власти страны игнорируют факты в вопросе урегулирования конфликта. Комментируя слова Кирби, Виэйра ответил, что это совершенно не так.
«Нет, я не согласен. Это не так. Я не знаю, почему он пришел к такому заключению. Но я не согласен», — сообщил министр новостному порталу G1.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее призвал Соединенные Штаты и Европу начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине. По его мнению, вместо этого страны лишь поощряют кризис.