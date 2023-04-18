МИД Бразилии опроверг заявление Кирби о позиции страны по Украине

Ранее Кирби обвинил Бразилию в повторении «российской и китайской пропаганды» по Украине. По его словам, власти страны игнорируют факты в вопросе урегулирования конфликта. Комментируя слова Кирби, Виэйра ответил, что это совершенно не так.

