Небензя заявил о невыполнении некоторыми сторонами обязательств по зерновой сделке

Часть участников соглашения по зерновой сделке не выполняют свои обязательства. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Ранее украинская сторона сообщила, что проведение инспекцией судов в Стамбуле снова остановлено. Небензя прокомментировал эту информацию.
«Ситуация вокруг инспекций в очень значительной степени неверно представлена... Обязательства в соответствии с договоренностями от 22 июля Россией выполняются полностью, но мы видим попытки обойти и нарушить эти договоренности рядом участвующих сторон», — сказал он.
В начале месяца проведение инспекций в рамках зерновой сделки было приостановлено на один день, однако позже было возобновлено.