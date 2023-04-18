Пожар на промышленном объекте унес жизни 11 человек в Китае

Пожар начался в понедельник приблизительно в 14:00 по местному времени (09:00 по Москве) в уезде Уи. Данный населенный пункт административно подчиняется городу Цзиньхуа. К горящему предприятию прибыли сотрудники пожарной службы, а также медики и полицейские.