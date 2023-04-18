Пожар на промышленном объекте унес жизни 11 человек в Китае

Возгорание промышленного предприятия произошло на востоке КНР. В результате происшествия погибли по меньшей мере 11 человек, передает Центральное телевидение Китая.
Пожар начался в понедельник приблизительно в 14:00 по местному времени (09:00 по Москве) в уезде Уи. Данный населенный пункт административно подчиняется городу Цзиньхуа. К горящему предприятию прибыли сотрудники пожарной службы, а также медики и полицейские.
Администрация уезда организовала на месте происшествия спасательные работы. Что стало причиной возгорания, неизвестно. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сообщается, что по факту пожара начато расследование.