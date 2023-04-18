Грузовик столкнулся с легковушкой на трассе в Новгородской области

Авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла на трассе М-11 в Новгородской области. Информацию об этом передает Главное управление МЧС России по региону.
По данным ведомства, автомобили столкнулись на 486-м километре трассы М-11 в Маловишерском районе в направлении Санкт-Петербурга. В результате аварии движение на участке скоростной автодороги было перекрыто.
«Поступило сообщение о ДТП на трассе М-11 в Маловишерском районе на 486 км, направление на Санкт-Петербург. Произошло столкновение фуры и легкового автомобиля. Движение перекрыто», — сообщили в ведомстве.
Предварительно установлено, что погибших и пострадавших среди участников аварии нет. Что стало причиной ДТП, неизвестно. Другие подробности произошедшего не уточняются.