Рогов сообщил о взрывах на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области

В столице Запорожской области, которую удерживают украинские войска, в течение нескольких часов гремят взрывы. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По словам политика, в Запорожье несколько часов гремели взрывы в ночь на 18 апреля. Рогов отметил, что детонация была слышна сразу в нескольких районах города.
«В Запорожье громко. В нескольких районах города на протяжении нескольких часов слышны взрывы», — написал Рогов.
Несколько часов назад политик сообщал о четырех пострадавших в результате обстрела запорожской Васильевки со стороны Украины. По словам Рогова, в результате обстрела боевиков также повреждено здание магазина.