Автомобиль посольства США расстреляли в столице Судана

Бронированный автомобиль, принадлежащий посольству США, попал под обстрел сил быстрого реагирования (СБР) в столице Судана Хартум. Информацию об этом предоставил телеканал Al Arabiya.
Источники в посольстве считают, что СБР знали, что это за автомобиль и намеренно открыли огонь по нему. Как утверждает американская дипмиссия, в результате обстрела сотрудники не пострадали.
Кроме того, было совершено нападение на посла Евросоюза в Судане. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, не уточнив, пострадал ли дипломат.