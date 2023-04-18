Жители Парижа вышли на протест с кастрюлями и ложками во время речи Макрона

Митингующие собрались напротив здания мэрии Парижа во время речи президента Франции Эммануэля Макрона. Граждане протестовали с кастрюлями и ложками, следует из материала РИА Новости.
В своей речи Макрон объяснил необходимость поспешного принятия пенсионной реформы в стране. Однако это вызвало недовольство у присутствующих. На опубликованной видеозаписи парижане активно стучат посудой в знак недовольства речью Макрона.
По словам протестующих, они уже «ничего не ожидают» от президента. Более того, французы уверены, что правительство утратило возможность для диалога с народом. Это произошло после того, как Макрон отказался принимать во внимание несогласие граждан с пенсионной реформой.