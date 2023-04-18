«Германия недолго простоит». Простые китайцы сделали свои выводы из визита Бербок в КНР

Читатели китайской газеты «Гуанча», комментируя визит в Пекин министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, высказали свое нелестное мнение и о зачастивших в КНР европейских политиках, и об их попытках заставить власти Поднебесной присоединиться к американскому курсу. А также китайские комментаторы высказали ряд предположений о том, зачем Бербок явилась в Китай.
Перевод статьи и комментариев под ней на русский язык приводит информационный портал «ИноСМИ».
Как отмечает автор публикации, Анналена Бербок, известна своей жесткой антикитайской позицией и обстоятельства ее визита в Пекин были особенно «щекотливы», после того как совсем недавно там побывали президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ведь вопреки прогнозам, высокопоставленные европейские гости не стали разыгрывать в Пекине роли «доброго и злого полицейских» и не смогли продемонстрировать сплоченность Европы.
В этой ситуации ждать, что Бербок, учитывая ее дипломатические способности и ее политический статус в ФРГ и Евросоюзе, сможет оказать влияние на китайско-европейские или китайско-германские отношения, было слишком нереалистично, рассуждает автор.
Как отметил по этому поводу комментатор под ником «Осенний лист», Бербок представляет собой типичного политика, прыгающего на «моральном батуте» – ее знания далеки от реальности и поверхностны, и поэтому она позволяет себе опрометчивые высказывания и поступки.
«Такой невежественный, высокомерный и глупый политик в Китае не мог бы стать даже окружным судьей», – пишет при этом читатель Ши Сюнь.
Некто Чэнь Фэн считает, что Бербок явилась в Пекин не для того, чтобы совершить что-то значимое. Ей пришлось приехать вслед за Макроном и фон дер Ляйен, чтобы исполнить «американскую песню о всеобщем единстве», хотя Китай упорно отказывается слушать эту пластинку. При этом вместе с Бербок в Китай должен был приехать глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, напоминает комментатор. Но Боррель струсил, увидев, какой холодный прием в Пекине устроили Урсуле фон дер Ляйен, и Анналене Бербок пришлось отдуваться одной.
«Смотрю я на эту дипломатию ценностей и думаю, что Германия совсем недолго простоит», – предсказал читатель Quentin1239.
А некто Lawrenceglow предположил, что Бербок пустили в Китай главным образом для того, чтобы позволить ей расширить кругозор. Ведь глава внешнеполитического ведомства Германии до этого никогда не в Поднебесной не бывала, что, однако, не помешало ей давать властям КНР советы и нести в ходе визита полную чушь.
«Эта женщина была приглашена? Или напросилась в гости?» – уточняет пользователь «Я люблю Китай».
И наконец, посетитель сайта под ником «Муссонный лес» сравнил Бербок с интернет-знаменитостью, которая явилась в Китай с единственной целью – поднять себе число просмотров в Сети.