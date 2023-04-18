Некто Чэнь Фэн считает, что Бербок явилась в Пекин не для того, чтобы совершить что-то значимое. Ей пришлось приехать вслед за Макроном и фон дер Ляйен, чтобы исполнить «американскую песню о всеобщем единстве», хотя Китай упорно отказывается слушать эту пластинку. При этом вместе с Бербок в Китай должен был приехать глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, напоминает комментатор. Но Боррель струсил, увидев, какой холодный прием в Пекине устроили Урсуле фон дер Ляйен, и Анналене Бербок пришлось отдуваться одной.