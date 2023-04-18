Один из тех самых «расстрелянных» дальше продолжает воевать: Пригожин показал на видео бойца из «разоблачения» Осечкина

Автор проекта Gulagu.net Владимир Осечкин✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в России) опубликовал «сенсационное разоблачение» в отношении ЧВК «Вагнер». Основатель «оркестра» Евгений Пригожин высказал мнение о данных материалах.
В своем расследовании Осечкин упоминает якобы «расстрелянных» бойцов ЧВК «Вагнер», в том числе Дмитрия Петрова с позывным Лоб. Однако штурмовик вышел на связь и записал видеоролик, в котором опроверг сообщения о своей смерти.
«Добрый день. Я Петров Дмитрий Сергеевич, позывной Лоб ... Человек, который говорит, что якобы меня расстреляли, это все бред. Я его сам не знаю. Я сижу перед вами, живой и здоровый», — сообщил «музыкант».
Как рассказал Пригожин, он посмотрел некоторые «кусочки видео» с обвинениями Осечкина. В них также говорится о якобы «расстрелах» мирных жителей Украины, в том числе детей.
«Могу сказать следующее: один из тех самых "расстрелянных", оказалось, "расстрелянный" дальше продолжает воевать. По остальным сейчас разбираемся», — заявил Пригожин.
Предприниматель добавил, что если хоть одно из обвинений подтвердится, он готов понести ответственность. Однако если этого не произойдет, Генпрокуратура Украины должна выдать ему Осечкина и других «брызгающих слюной» граждан для «справедливого суда».
«Потому что они будут не "мирные жители" для нас, и тем более не дети, которых мы никогда не трогали и не трогаем», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Бизнесмен заявил, что подобные обвинения являются грубейшей ложью. По словам Пригожина, он готов немедленно начать сотрудничать с Генпрокуратурой Украины на озвученных им условиях.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами