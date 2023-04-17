Боррель сообщил о нападении на посла Евросоюза в Судане

Посол Европейского союза в Судане подвергся нападению со стороны неизвестных личностей. Соответствующее заявление сделал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
Известно, что нападение на посла произошло на территории его собственной резиденции в Судане. Сколько всего было злоумышленников, неизвестно.
«Несколько часов назад посол ЕС в Судане подвергся нападению в собственной резиденции», — написал Боррель в социальной сети Twitter.
Информации о состоянии посла Евросоюза не поступало. Все подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.