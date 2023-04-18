Нацразведка США оценит ущерб от утечки документов Пентагона по поручению Байдена

Президент США Джо Байден поручил директору национальной разведки Эврил Хейнс оценить ущерб, нанесенный утечкой секретных документов Пентагона. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Оценка необходима для понимания масштабов проблемы, отметил чиновник. Американский президент также поручил сотрудникам администрации провести переговоры с партнерами США и заверить их в приверженности страны к защите документов различного рода.
«Президент поручил директору национальной разведки провести систематическую оценку ущерба в масштабах всего разведывательного сообщества», — сообщил Кирби.
Координатор СНБ добавил, что не намерен детально перечислять, какие именно переговоры будут проведены. При этом он отметил, что президент США потребовал от сотрудников администрации ответить на все имеющиеся у союзников вопросы.