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Мухин: дешевое украинское зерно создает проблемы только для «второсортных» членов ЕС

Европа и США
Мухин: дешевое украинское зерно создает проблемы только для «второсортных» членов ЕС

Страны Восточной и Центральной Европы в отличие от западноевропейских государств оказались не готовы к наплыву украинского зерна, на поставки которого Брюссель снял все ограничения. И поэтому этот украинский «праздник» быстро прекратится.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя планы властей Словакии остановить импорт в страну сельскохозяйственной продукции с Украины.

Ранее о намерении приостановить ввоз украинского зерна и другой сельхозпродукции заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хеген.

А до этого решение ограничить ввоз украинского зерна уже приняли власти Венгрии и Польши. При этом в Болгарии заявили о готовности предпринять аналогичные меры для защиты своих аграриев.

Мухин: дешевое украинское зерно создает проблемы только для «второсортных» членов ЕС

Комментируя происходящее, Алексей Мухин высказал мнение, что решение властей Евросоюза отменить все ограничения на импорт украинской сельхозпродукции стало тяжелым испытанием для восточно- и центральноевропейских государств. В итоге на торговых площадках этих стран воцарилось «сильное негативное возбуждение».

«Завоз зерновых и другой сельхозпродукции с Украины подрывает местные рынки... Украина получает преференции на европейском рынке, что называется, явочным порядком. Безусловно, такая практика неприемлема для национальных экономик европейских стран и наносит им непоправимый ущерб. Логично будет предположить, что этот "праздник" прекратится, потому что получить ради атлантической солидарности проблемы с собственными производителями руководство европейских стран, судя по всему, не намерено», – рассказал радиослушателям эксперт.

При этом он обратил особое внимание на то, что с проблемами из-за украинского зерна столкнулись не все страны Евросоюза.

Так, например, французские и германские рынки, оказались достаточно хорошо защищены от засилья дешевой украинской продукции. В итоге все убытки от проукраинской политики Брюсселя вынуждены нести страны, являющиеся, если можно так сказать, «второсортными» членами ЕС, указал Алексей Мухин.

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