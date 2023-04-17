Мухин: дешевое украинское зерно создает проблемы только для «второсортных» членов ЕС

Страны Восточной и Центральной Европы в отличие от западноевропейских государств оказались не готовы к наплыву украинского зерна, на поставки которого Брюссель снял все ограничения. И поэтому этот украинский «праздник» быстро прекратится.
Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя планы властей Словакии остановить импорт в страну сельскохозяйственной продукции с Украины.
Ранее о намерении приостановить ввоз украинского зерна и другой сельхозпродукции заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хеген.
А до этого решение ограничить ввоз украинского зерна уже приняли власти Венгрии и Польши. При этом в Болгарии заявили о готовности предпринять аналогичные меры для защиты своих аграриев.
Комментируя происходящее, Алексей Мухин высказал мнение, что решение властей Евросоюза отменить все ограничения на импорт украинской сельхозпродукции стало тяжелым испытанием для восточно- и центральноевропейских государств. В итоге на торговых площадках этих стран воцарилось «сильное негативное возбуждение».
«Завоз зерновых и другой сельхозпродукции с Украины подрывает местные рынки... Украина получает преференции на европейском рынке, что называется, явочным порядком. Безусловно, такая практика неприемлема для национальных экономик европейских стран и наносит им непоправимый ущерб. Логично будет предположить, что этот "праздник" прекратится, потому что получить ради атлантической солидарности проблемы с собственными производителями руководство европейских стран, судя по всему, не намерено», – рассказал радиослушателям эксперт.
При этом он обратил особое внимание на то, что с проблемами из-за украинского зерна столкнулись не все страны Евросоюза.
Так, например, французские и германские рынки, оказались достаточно хорошо защищены от засилья дешевой украинской продукции. В итоге все убытки от проукраинской политики Брюсселя вынуждены нести страны, являющиеся, если можно так сказать, «второсортными» членами ЕС, указал Алексей Мухин.