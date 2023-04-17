Mysl Polska: поляки должны осознать, что существует жизнь за пределами НАТО

НАТО десятилетия являлась весомым инструментом, демонстрирующим американское мировое влияние, а политика Альянса на долгое время определяла безопасность Европы. Однако сегодня многие страны-члены ЕС все отчетливее понимают, что подобная система устройства не только иррациональна, но и губительна.