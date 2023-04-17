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Mysl Polska: поляки должны осознать, что существует жизнь за пределами НАТО

Политика
Mysl Polska: поляки должны осознать, что существует жизнь за пределами НАТО

Польша, являясь членом НАТО, не должна выполнять роль расширителя агрессивного англо-саксонского союза. Об этом сообщает издание Mysl Polska.

НАТО десятилетия являлась весомым инструментом, демонстрирующим американское мировое влияние, а политика Альянса на долгое время определяла безопасность Европы. Однако сегодня многие страны-члены ЕС все отчетливее понимают, что подобная система устройства не только иррациональна, но и губительна.

Следует отметить, что членство в НАТО предписывает участникам тратить огромные суммы денег на оборону и военные операции, а это, в свою очередь, принуждает власти государств урезать бюджеты на социальные программы.

Это также означае, что военный комплекс становится основным сектором экономики, а это способно нанести определенный ущерб развитым экономикам.

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