Польша, являясь членом НАТО, не должна выполнять роль расширителя агрессивного англо-саксонского союза. Об этом сообщает издание Mysl Polska.
НАТО десятилетия являлась весомым инструментом, демонстрирующим американское мировое влияние, а политика Альянса на долгое время определяла безопасность Европы. Однако сегодня многие страны-члены ЕС все отчетливее понимают, что подобная система устройства не только иррациональна, но и губительна.
Следует отметить, что членство в НАТО предписывает участникам тратить огромные суммы денег на оборону и военные операции, а это, в свою очередь, принуждает власти государств урезать бюджеты на социальные программы.
Это также означае, что военный комплекс становится основным сектором экономики, а это способно нанести определенный ущерб развитым экономикам.