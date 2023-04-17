Макрон сообщил о сроках вступления в силу закона о пенсионной реформе

Закон о пенсионной реформе во Франции вступит в силу осенью текущего года. Об этом объявил президент страны Эммануэль Макрон в обращении к гражданам.
Глава государства добавил, что соответствующая реформа необходима. С ней власти смогут гарантировать выплату пенсионного пособия каждому жителю Франции.
«Изменения, предусмотренные этим законом, вступят в силу, начиная с этой осени», — констатировал Макрон.
Президент также выразил сожаление относительно разногласий между властями и профсоюзами. Переговоры длились месяцами, однако консенсус так и не был достигнут. Франция, добавил Макрон, должна вынести из этого соответствующие уроки.