Лавров и его делегация получили американские визы для поездки в штаб-квартиру ООН

Власти США выдали визы главе МИД РФ Сергею Лаврову и членам его делегации для посещения мероприятий в штаб-квартире ООН, которые пройдут на следующей неделе. Об этом 17 апреля сообщил российский постпред при ООН Василий Небензя.
В выдаче американских виз отказали только журналистам, которые должны были сопровождать Лаврова в поездке, пояснил дипломат. Остальные члены делегации отправятся в США вместе с министром.
Заседания с участием Лаврова в штаб-квартире ООН пройдут 24 и 25 апреля. Это связано с председательством России в Совете Безопасности организации.