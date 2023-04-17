«Обратная сторона санкций». Политолог Перлин рассказал, как Запад сработал на усиление РФ

Россия в ответ на санкции коллективного Запада начала активно развивать торгово-экономические связи со многими незападными странами по всему миру, склоняя их к отказу от использования доллара в качестве международной валюты. Это неожиданно для многих послужило усилению РФ и ослаблению США.
Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин.
Ранее издание American Thinker опубликовало материал, в котором автор констатировал, что введение антироссийских санкций стало для коллективного Запада самым грандиозным просчетом за всю его историю.
«Санкции не поставили экономику России на колени, как многие предсказывали. Россия не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада Советского Союза», – приводит РИА Новости перевод статьи.
Там же приводятся статистические данные, согласно которым Запад продолжит сталкиваться с дефицитом энергоносителей и высокой инфляцией. В России же в это время экономика будет расти быстрее, чем в Германии и Великобритании, а затем РФ обгонит по экономическому росту и Соединенные Штаты.
Политолог Дмитрий Перлин, комментируя эту публикацию, согласился с тем, что усиление российских позиций в мире стало результатом именно западных санкций.
«Именно обратная сторона санкций является причиной того, что идет усиление позиций России. Ведь российскими ответными мерами, вопреки ожиданиям многих на Западе, являются развитие торгово-экономических, кооперационных связей с другими странами, которые не входят в западную коалицию. Это страны Южной Америки, Африки, это Китай, Индия, многие другие страны. Причем исключается доллар как инструмент давления», – напомнил эксперт.
В итоге Соединенные Штаты лишаются своего главного оружия – доллара, теряющего свою силу. А Россия в глобальном кооперационном смысле становится только сильнее.
Для возглавляемого Соединенными Штатами Запада подобная ситуация стала серьезным вызовом, и статья в American Thinker отражает то, какие серьезные сомнения назрели в американском экспертном сообществе, добавил Перлин.