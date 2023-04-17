«Обратная сторона санкций». Политолог Перлин рассказал, как Запад сработал на усиление РФ

Там же приводятся статистические данные, согласно которым Запад продолжит сталкиваться с дефицитом энергоносителей и высокой инфляцией. В России же в это время экономика будет расти быстрее, чем в Германии и Великобритании, а затем РФ обгонит по экономическому росту и Соединенные Штаты.