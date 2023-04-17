Семеро американских солдат пострадали в массовой аварии с БМП в Баварии

Около города Амберг (ФРГ) по меньшей мере семеро бойцов ВС США получили травмы в результате аварии с участием бронетехники из состава американской колонны. Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на данные немецкой полиции.
Амберг находится в округе Верхний Пфальц, федеральная земля Бавария. Известно, что во время аварии столкнулись четыре американских бронемашины. Травмы получили семеро американских военнослужащих, один из которых серьезно пострадал.
«По предварительным данным из полиции, в аварии на автобане номер 6 ранения получили семеро военнослужащих, один из них тяжелее остальных», — говорится в публикации Spiegel.
Немецкие журналисты также распространили кадры с места ДТП, где запечатлены несколько столкнувшихся американских БМП.