Уникальный онлайн-кинотеатр заработал в России

Новая медиаплатформа, онлайн-кинотеатр «Первый русский» — www.1rus.ru начала работать в России 16 апреля. Проект не имеет подобных аналогов, сообщает «Царьград».
Создание онлайн-медиаплатформы в виде системы рекомендаций явилось задачей для разработчиков. Уникальность инициативы для РФ заключается в том, что, как правило, различные сервисы выстраивают свою работу для максимального привлечения зрителей. Однако «Первый русский» в своей структуре выглядит совершенно иначе.
Лидер рабочей группы онлайн-кинотеатра Денис Панько следующим образом характеризует проект.
«Я патриот и люблю кино. Когда все западные правообладатели ушли и забрали свои фильмы с наших площадок, я задумался — а, собственно, почему? В России их больше нет — значит мы можем смотреть эти фильмы бесплатно», — отмечает Денис.
Контент на платформе проходит отбор не только на соответствие рейтингам. Помимо этого, редакторы проекта проверяют факт безопасности лент для зрителя.