Уникальный онлайн-кинотеатр заработал в России

Создание онлайн-медиаплатформы в виде системы рекомендаций явилось задачей для разработчиков. Уникальность инициативы для РФ заключается в том, что, как правило, различные сервисы выстраивают свою работу для максимального привлечения зрителей. Однако «Первый русский» в своей структуре выглядит совершенно иначе.