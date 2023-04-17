Изрезанные тела почтальона и пенсионера обнаружены в квартире дома под Тамбовом

Два тела были найдены в квартире дома на Коммунальной улице в Моршанске Тамбовской области. Об этом передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Погибшими являются 36-летний почтальон и его 65-летний сосед. На телах присутствуют следы насильственной смерти в виде многочисленных ножевых ранений.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время криминалисты устанавливают обстоятельства и детали произошедшего.
Ранее еще одно убийство произошло в Адыгее. Местный житель схватился за нож и зарезал своего знакомого во время ссоры. От полученных травм потерпевший умер.