Антон Сихарулидзе будет исполнять обязанности президента ФФККР

Двукратный чемпион мира и Европы Антон Сихарулидзе занял должность исполняющего обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Олимпийский чемпион 2002 года в парном катании Антон Сихарулидзе 17 апреля сменил Александра Когана на посту исполняющего обязанности президента ФФККР. Соответствующую информацию на официальном сайте представила пресс-служба организации. Исполком ФФККР единогласно поддержал кандидатуру Сихарулидзе.
Российские фигуристы и фигуристки не выступают на международных турнирах. Недопуск к соревнованиям связан с проведением спецоперации ВС РФ на Украине.