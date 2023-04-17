Украинец Крутых потерпел поражение от россиянина Котова на теннисном турнире в Барселоне

Павел Котов с победы начал выступление на турнире категории ATP-500 в Барселоне с призовым фондом более 2,7 миллиона евро. Россиянин в трех сетах обыграл украинца Алексея Крутых. Встреча первого круга шла 2 часа 27 минут и завершилась победой Котова со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:1. Соперником 108-й ракетки мира по следующему матчу станет британец Кэмерон Норри.