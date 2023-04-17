В Нью-Йорке задержали двух сотрудников секретного отделения полиции КНР

Кроме того, 34 офицерам полиции КНР предъявили обвинения в преследовании политических активистов за рубежом, в том числе в Нью-Йорке. По данным правоохранителей, подозреваемые работали над созданием полицейского участка в Чайнатауне на Манхэттене по заказу властей КНР. Отделение работало с февраля 2022 года, а его сотрудники были жителями Нью-Йорка.