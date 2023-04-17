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Экс-канцлеру Германии Меркель вручили орден за заслуги перед страной

Политика
Экс-канцлеру Германии Меркель вручили орден за заслуги перед страной

Бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель удостоили «федеральным крестом заслуг» высшей степени. Это произошло на торжественной процессии в Берлине.

Во дворце Бельвю президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отдал политику награду. Помимо него, к мероприятию присоединился действующий канцлер Олаф Шольц. Немецкое телевидение вело соответствующую трансляцию.

Во время выступления Штайнмайер подчеркнул важную роль Меркель, как первой женщины в должности канцлера Германии, а также человека, при котором страна дождалась экономического процветания.

Напомним, что до этого данный орден вручали только двум персонам – экс-канцлерам ФРГ Конраду Аденауэру и Гельмуту Колю. Он представлен в форме мальтийского креста, в центре расположено изображение немецкого федерального орла.

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