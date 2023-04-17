Полковник Макгрегор: вторжение США и Польши на Украину станет катастрофой

Вторжение Вооруженных сил Польши и Соединенных Штатов на Западную Украину может привести к неминуемому прямому столкновению с Россией, и как следствие, к катастрофе. Такое мнение высказал полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, если Вашингтон решится на этот шаг, то он будет весьма опрометчивым, и обернется катастрофой для всего мира.
«Многие американцы, часть из которых носит военную форму, боятся, что может быть принято неожиданное решение ввести американские и польские войска в Западную Украину», — сказал Макгрегор.
Ранее полковник отметил, что Украина терпит очевидное поражение в конфликте с Россией, а у ВСУ нет ресурсов для организации контрнаступления.