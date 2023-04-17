«Заплатят по полной программе». Поражение Вашингтона на Украине не сулит Западу ничего хорошего

Пентагон, подчеркивает американский военный эксперт, сначала был убежден, что победа над Россией на Украине у Соединенных Штатов в кармане. Но после того, как Россия продемонстрировала свои возможности на поле боя, эта уверенность пошатнулась, а к настоящему времени от нее уже не осталось и следа.