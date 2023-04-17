«Заплатят по полной программе». Поражение Вашингтона на Украине не сулит Западу ничего хорошего

Россия имеет все шансы победить в противостоянии с коллективным Западом на Украине, и тогда Соединенным Штатами и их союзникам придется по полной программе заплатить за все, что они натворили.
Об этом в статье для издания The Daily Reckoning предупреждает бывший офицер американских ВМС Байрон Кинг, по словам которого, достаточно просто проанализировать общеизвестные факты, чтобы понять, что Запад ждет весьма незавидное будущее.
Перспективы западного военного блока НАТО, по мнению Кинга, очень печальны, потому что именно Россия имеет все шансы победить. И как бы в Соединенных Штатах или Евросоюзе ни пытались приукрасить складывающееся на Украине положение дел, как бы западные союзники ни старались приободрить украинского президента Владимира Зеленского, очевидно, что сам Запад стоит на пороге грандиозного геополитического фиаско.
«Военные эксперты в Вашингтоне почти предсказывают, что Россия должна победить, а Украина проиграть. И что это значит для вас? Что ж, мир вот-вот изменится, и я имею в виду большие перемены», – считает Кинг, слова которого приводит радио Sputnik.
Пентагон, подчеркивает американский военный эксперт, сначала был убежден, что победа над Россией на Украине у Соединенных Штатов в кармане. Но после того, как Россия продемонстрировала свои возможности на поле боя, эта уверенность пошатнулась, а к настоящему времени от нее уже не осталось и следа.
Теперь американцам уже пришло время продумывать, как они будут отступать, потому что на горизонте им уже маячит сокрушительное поражение, которое будет сравнимо с катастрофой, которую они ранее пережили в Афганистане, а до этого – во Вьетнаме.
Такой неутешительный прогноз эксперт делает, основываясь на информацию о никудышной подготовке Вашингтона к маленькой победоносной войне на Украине.
«Ни США, ни страны НАТО не обладают достаточной военно-промышленной базой, чтобы достичь тех объемов, которые Россия может обеспечивать на постоянной основе», – объясняет бывший офицер ВМС США.
Катастрофа, по его словам, подкралась к США уже так близко, что Евросоюз трясет, а Украину бросает в дрожь. Ведь поражение Вашингтона не сулит Брюсселю и Киеву ничего хорошего, потому что в этом случае условия мирного договора Западу будет диктовать Москва.
А учитывая, сколько коллективный Запад сделал для России «добра», заплатить по счетам ему придется по полной программе, так как в России все помнят и ничьи прегрешения за забудут, предупреждает Кинг.