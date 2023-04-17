«Это возмущает»: посол России в ФРГ Нечаев ответил на статью Welt о «ликвидации» Путина

В понедельник, 17 апреля, на страницах Welt появилось интервью с журналистом и политологом из США Фредом Капланом. В ходе беседы с редакцией он привел «наиболее простой» способ окончания конфликта на Украине. Речь идет о «ликвидации» Путина.