«Это возмущает»: посол России в ФРГ Нечаев ответил на статью Welt о «ликвидации» Путина

Посол в Германии Сергей Нечаев прокомментировал публикацию Welt с призывом «избавиться» от президента России Владимира Путина. Его процитировали в официальном Telegram-канале посольства.
Дипломат выразил сожаление, что немецкие издания переступают допустимые границы, следуя антироссийскому курсу. По его словам, в таких случаях корреспонденты неизменно «пробивают дно».
«Welt этот фактический призыв к убийству транслирует без купюр и оговорок. И даже выносит в заглавие... Это возмущает, но уже не удивляет», — добавил при этом Нечаев.
В понедельник, 17 апреля, на страницах Welt появилось интервью с журналистом и политологом из США Фредом Капланом. В ходе беседы с редакцией он привел «наиболее простой» способ окончания конфликта на Украине. Речь идет о «ликвидации» Путина.