Лавров подтвердил заинтересованность России в скорейшем завершении конфликта на Украине

Россия заинтересована в скорейшем урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.
Руководитель ведомства выступил по итогам переговоров с коллегой из Бразилии Мауро Виейрой. В ходе мероприятия он констатировал, что Москва заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине.
«Мы подробнейшим образом не один раз уже объясняли причины происходящего, те цели, которые мы преследуем в этой связи», – сказал Лавров.
Напомним, что Сергей Лавров отправился в рабочую поездку по странам Латинской Америки. Помимо Бразилии он намерен посетить Кубу, Венесуэлу и Никарагуа.