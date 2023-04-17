Замглавы Пентагона Каль: США потребуется полтора года на поставку Украине истребителей F-16

Соединенным Штатам потребуется не менее полутора лет на поставку украинской армии истребителей F-16 в случае концентрации расходов именно на этом виде военной помощи киевскому режиму. Такое заявление сделал замглавы Пентагона Колин Каль.
«Мы могли бы потратить все деньги на F-16, и эти воздушные суда прибыли бы в течение полутора лет, начиная с текущего момента», — сообщил чиновник в ходе онлайн-выступления, организованного изданием Foreign Policy.
Каль отметил, что истребители F-16 в любом случае не могут появиться на Украине в течение 2023 года и помочь ВСУ в наступательных операциях.