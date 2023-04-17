«Визит министра обороны КНР в РФ». Внезапная проверка Тихоокеанского флота началась неслучайно

Тот факт, что на фоне обострения напряженности в Тайваньском проливе и за два дня до прилета в Москву с визитом министра обороны Китая Ли Шанфу в России внезапно началась проверка боеготовности Тихоокеанского флота, указывает на сплоченность РФ и КНР в противостоянии американской гегемонии, и на их заинтересованность в обоюдном успехе.
Об этом в материале для телеканала «Царьград» рассуждает журналист Владимир Александров, по мнению которого, Китай, очевидно, готовится решать тайваньский вопрос силовым путем.
Риторика официального Пекина становится жестче, отмечает автор. И тайваньская специальная военная операция будет гораздо тяжелее российской СВО на Украине.
«Тайвань – гористый остров, где есть всего несколько мест для возможной высадки морского десанта. На острове очень плотная городская застройка. Тайвань по территории в 1,5 раза больше, чем Крым, но по населению превосходит Крымский полуостров в 11 раз. Сепаратистов много лет накачивают вооружениями американцы. Остров прикрывает мощная военно-морская группировка США, – напоминает Александров. – Плюс к ней в случае обострения, несомненно, присоединятся Великобритания, Австралия, Япония, Канада».
Но и китайские военно-морские силы очень укрепились за последние годы и теперь во многом превосходят даже военный флот Соединенных Штатов. Однако китайские моряки пока не имеют боевого опыта, а ВМС КНР пока уступают совокупному потенциалу США и их союзников в Тихом океане.
Именно поэтому Китаю нужен такой союзник как Россия. Хотя российские войска едва ли будут принимать участие в боевых действия на Тайване, отмечает автор.
Российский Тихоокеанский флот имеет высокую боеспособность. В декабре 2022 года на расширенном заседании Военного совета его шестой раз подряд признали лучим во всем Военно-морском флоте РФ по всем видам подготовки.
«В случае начала тайваньской СВО моряки-тихоокеанцы могут взять под контроль все критически важные морские коммуникации Китая и гарантировать их неприкосновенность, высвободив тем самым весь китайский флот для операции на Тайване, – объясняет Александров. – Нечто подобное было в Корее во время войны 1950-1953 годов. Вопреки распространенному заблуждению советская авиация не принимала участия в наступательных боях. Она только патрулировала китайско-северокорейскую границу и прикрывала важнейшие стратегические объекты КНДР и северо-западного Китая».
Россия с Китаем, по словам эксперта, совместными усилиями ломают американскую гегемонию в мире и потому они кровно заинтересованы в успехе друг друга. в этой ситуации все разглагольствования в США о «вассальном положении» России по отношению к КНР – это лишь примитивная и наивная пропаганда. Ведь Россию и Китай связывает очевидная взаимозависимость.
Как заявил по этому поводу замглавы Общества российско-китайской дружбы Сергей Санакоев, американцы говорят о «зависимости» России только потому, что они привыкли именно к такому виду взаимоотношений.
«Американцы привыкли к вассальному типу взаимоотношений. Что они гегемоны и будут всем диктовать условия. Любое сотрудничество иначе, как колониальным или неоколониальным, не представляют. Им невдомек, что могут быть другие формы взаимодействия. Раз Россия отказалась от Запада, то она пошла "под Китай" – так думать нелепо. Все обстоит ровным счетом наоборот», – подчеркнул Санакоев.
В мире, по его словам, помимо гегемонии существуют и другие формы сотрудничества. Например, многополярный мир с несколькими центрами. Во взаимоотношениях России с другими государствами нет места доминированию одной какой-то цивилизации. И это отчетливо видно на примере взаимодействия Москвы с партнерами в рамках ШОС и БРИКС, а также двусторонних отношений РФ с представителями Глобального Юга.