«Визит министра обороны КНР в РФ». Внезапная проверка Тихоокеанского флота началась неслучайно

Тот факт, что на фоне обострения напряженности в Тайваньском проливе и за два дня до прилета в Москву с визитом министра обороны Китая Ли Шанфу в России внезапно началась проверка боеготовности Тихоокеанского флота, указывает на сплоченность РФ и КНР в противостоянии американской гегемонии, и на их заинтересованность в обоюдном успехе.