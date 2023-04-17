Авторы NYT анонсировали возможное выдвижение Байдена второй срок 25 апреля

Команда президента США Джо Байдена усиливает работу по подготовке к выдвижению главы государства на второй срок. Об этом рассказали в The New York Times.
Авторы NYT анонсировали возможное выдвижение американского лидера на второй срок 25 апреля. Точных сведений, подтверждающих версию, пока нет.
«Среди широкой команды Байдена усиливается обсуждение неброского видеообращения 25 апреля — четвертой годовщины начала его участия в президентской гонке 2020 года — симметрии, которую Байден, как говорят, ценит», — говорится в сообщении прессы.
Бывший лидер США Дональд Трамп уже сообщил о своем выдвижении. Байден пока не сделал официального заявления. По сведениям журналистов, итоги президентских выборов могут зависеть от ситуации вокруг Украины.