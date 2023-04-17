«Нож в спину». Правящая партия Польши готова предать Украину ради спасения рейтингов

Руководство правящей партии «Право и справедливость» (PiS) решилось на «предательство» Украины ради спасения собственных рейтингов. Об этом сообщил обозреватель польского издания Rzeczpospolita Михаил Шулджинский.
Согласно его данным, недавние опросы общественного мнения продемонстрировали тревожную тенденцию для PiS из-за протестов аграриев.
«Когда зерно, которое должно было проехать через Польшу в голодающую Африку, осталось в нашей стране, что привело к краху рентабельности сельскохозяйственного производства», — подчеркнул автор статьи.
Чтобы избежать стремительного роста недовольства, польское правительство решило «бежать вперед». Сначала оно освободило от должности министра сельского хозяйства Генриха Ковальчика. Однако избиратели такой шаг не оценили. Следующим шагом Варшавы стало заявление Ярослава Качиньского о введении запрета на импорт украинской сельхозпродукции.
«Он хочет показать фермерам, насколько он заботится о них. Но это решение губительно для доверия нашей стране», — написал журналист.
По его мнению, такой жест ведет к «беспрецедентному конфликту» с Европейским союзом. Шулджинский уточнил, что несмотря на все попытки Варшавы обрести юридическую автономию в ЕС, вопросы торговли однозначно относятся к компетенции Брюсселя.
«Отсюда немедленная реакция главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Возможно, что через некоторое время Брюссель заставит правительство в Варшаве снять запрет, и тогда президент PiS будет говорить, что он хотел „защитить” польское сельское хозяйство, но противный Брюссель не позволил ему это сделать», — заметил он.
Более того, запрет ударит по Киеву, который пытается найти любые источники прибыли во время «дорогостоящей войны с Россией». За неумелость польского правительства будут платить украинские фермеры, а также в более широком смысле тамошняя экономика, уточнил автор.
В завершении, он отметил, что такой шаг нанесет серьезный урон по международному престижу Варшавы. Польша пользовалась уважением в мире из-за оказанной помощи Украине.
«Это было источником национальной гордости, но также и так называемой мягкой силы нашей страны, которую демонстрировали политики правящей партии во время зарубежных визитов. Теперь Польша посылает сигнал, что в логике предвыборной кампании она способна сделать все, даже воткнуть нож в спину воюющей Украине», — резюмировал обозреватель.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как Польша «сливает» Украину из-за зерновой конкуренции.