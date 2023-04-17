Комитет Маутхаузена отклонил заявку России на участие в памятных мероприятиях

Российских делегатов не пустят на мероприятия по случаю освобождения концлагеря в Австрии. Об этом рассказал посол в Вене Дмитрий Любинский.
Дипломат сообщил, что комитет мемориального комплекса «Маутхаузен» отклонил заявку России на участие в памятных мероприятиях. Председатель организации призвал рабочую группу «воздержаться» от присутствия на объекте.
«К глубочайшему сожалению, австрийским функционерам любых уровней все более изменяет чувство исторической памяти и исторической ответственности. Мы же будем и далее последовательно и настойчиво работать по собственной программе мемориальных мероприятий», — говорится в комментарии Любинского.
В нацистском лагере в Австрии погибли тысячи советских военнопленных. Объект функционировал на территории страны с 1938 по 1945 годы.