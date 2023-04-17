«Я не предлагаю никаким образом прекратить СВО»: Пригожин ответил на запрос финского издания

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин разъяснил свою позицию о возможном завершении спецоперации.
С такой просьбой к бизнесмену обратились журналисты финской газеты Helsingin Sanomat (News in Russian). Редакция зарубежного издания также попросила основателя «оркестра» оценить боеготовность финской армии. Ответ Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
«Обратите внимание, моя статья называется "Только честный бой, никакого договорняка". Основная мысль моей статьи — это только честный бой. Никаким образом нельзя идти на поводу у Западной коалиции. Поэтому задача — поставить точку в спецоперации, безусловно, исключительно соблюдая все интересы России, сразу еще раз повторю — и для власти, и для общества в целом сегодня необходимо поставить, внимание, какую-то жирную точку в СВО. Эта жирная точка — взятие Бахмута, выход на Славянск, Краматорск, еще какие-то серьезные завоевания», — отметил Пригожин.
Дальше можно объявить об окончании СВО, сообщив, что Россия достигла запланированных результатов. При этом народ должен быть удовлетворен поставленной точкой, заявил основатель ЧВК «Вагнер».
«Мы перемололи, сказал я, огромное количество бойцов ВСУ, и это, в том числе, одна из задач, которая ставилась во время начала СВО — демилитаризация Украины. Безусловно, Украину напичкали западным вооружением, но само уничтожение боеспособного населения — это серьезный результат для любой войны. Поэтому я не предлагаю никаким образом прекратить СВО, я говорю о том, что мы можем объявить об окончании СВО для того, чтобы русский народ, россияне знали о том, что результаты, которые мы перед собой ставили, достигнуты, и получили чувство удовлетворения от проделанного. Вот основа того, что я сказал», — объяснил бизнесмен.
Упадничества и безнадеги нет, отметил Пригожин. В ЧВК «Вагнер» готовы дальше сражаться до конца или до следующего шага. Что касается финской армии, ее нужно «пощупать руками», чтобы проверить на прочность, уверен основатель «оркестра».
«Выберем удобную площадку, вы отправите туда 500 финских военных хорошо оснащенных, а я приеду туда с 500 бойцами ЧВК "Вагнер". И будем биться за какой-нибудь объект. Но единственный договор — бьемся насмерть», — объяснил бизнесмен.
В этом случае придется вести бой до тех пор, пока объект не перейдет под контроль одной из сторон. Таким способом можно оценить, кто сильнее — ЧВК «Вагнер» или финская армия, резюмировал Пригожин.