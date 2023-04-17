ФНЛ согласовала показ матчей Первой лиги в Китае

ФНЛ договорилась о показе матчей Мелбет Первой лиги на территории Китая.
Китайский вещатель приобрел права на показ игр Первой лиги. Об этом сообщила пресс-служба турнира.
«Посмотреть трансляции матчей можно через мессенджер WeChat, у которого около миллиарда активных пользователей, а также через сервис Doyuin», — говорится в заявлении.
В Первой лиге выступают 18 клубов. После 27 туров лидерство в турнирной таблице удерживает калининградская «Балтика», в активе которой 54 очка. Второе место занимает казанский «Рубин». Красноярский «Енисей» замыкает тройку лидеров.