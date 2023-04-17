Великие колонизаторы. В Великобритании бьют тревогу из-за нашествия русской горбуши

В Великобритании бьют тревогу из-за «нашествия» тихоокеанской горбуши: специалисты опасаются, что рыба приживется в Северном море и начнет активно размножаться, постепенно вытесняя атлантический лосось. Об этом пишет британское издание iNews.
По оценке экспертов, этим летом в Соединенное Королевство прибудет рекордное количество «чужеродной» тихоокеанской горбуши. В конце 1950-1960-х годов советские ученые завезли этот вид рыбы в Белое море, надеясь создать там новый промысел. В течение десятилетий горбуша обитала в нескольких российских реках, однако с 2015 года внезапно обнаружилась в водах Норвегии.
Позднее ее численность выросла и в районе Британских островов. Так, если с 1960 по 2015 год в 15 реках Великобритании и Ирландии было зафиксировано всего 30 особей горбуши, то в период с 2017 по 2021 количество такой рыбы достигло уже 373 в 42 водоемах. Специалисты предположили, что за внезапным увеличением статистики может стоять изменение климата.
«Это тихоокеанский лосось, он должен быть в Тихом океане, но сейчас он является доминирующим видом в некоторых реках северной Норвегии. Это откровенно страшно», — ужаснулся исполнительный директор Atlantic Salmon Trust Марк Билсби.
Британские ученые опасаются, что «чужеродная» горбуша может не только превзойти в количестве атлантического лосося, который и без того борется за пищу и территорию, но и распространить новые болезни и паразиты среди местного населения.
Хотя доказательств того, что рыба уже начала размножаться в реках Соединенного Королевства, пока никаких нет, специалисты называют «весьма вероятной» ее конечную адаптацию в британских водах.
«Их жизненная стратегия — приспосабливаться к новым условиям, они — великие колонизаторы мира. <…> Число атлантического лосося в середине 1980-х годов по всему его ареалу было в районе 8-10 миллионов. Сейчас их осталось два или три миллиона», — констатировал Билсби.
Как пишет издание, агентство по охране окружающей среды в Англии уже требует, чтобы все рыбаки, которые ловят горбушу, сразу же сообщали об этом в организацию и не возвращали пойманную рыбу обратно в воду.
Ранее Федеральное агентство по рыболовству РФ предложило ограничить торговую наценку в размере 30% на мороженую горбушу, сельдь, минтай и сардину иваси. По данным Рыбного союза, в настоящее время наценка на рыбу в России составляет от 40% до 60%.