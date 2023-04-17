Великие колонизаторы. В Великобритании бьют тревогу из-за нашествия русской горбуши

Позднее ее численность выросла и в районе Британских островов. Так, если с 1960 по 2015 год в 15 реках Великобритании и Ирландии было зафиксировано всего 30 особей горбуши, то в период с 2017 по 2021 количество такой рыбы достигло уже 373 в 42 водоемах. Специалисты предположили, что за внезапным увеличением статистики может стоять изменение климата.