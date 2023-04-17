В Свердловский области начальника ГИБДД арестовали за получение взятки

Мужчине предъявили обвинения по пунктам б, в части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Если вина правоохранителя будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.