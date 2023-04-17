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В Свердловский области начальника ГИБДД арестовали за получение взятки

Происшествия
В Свердловский области начальника ГИБДД арестовали за получение взятки

Суд арестовал до 11 июня начальника ГИБДД Ивделя Максима Анисимкова за получение взятки, сообщает ТАСС. Ему грозит до 12 лет колонии.

Фигуранта задержали сотрудники ФСБ и МВД. По данным следствия, он согласился за денежное вознаграждение не привлекать к административной ответственности клиентов одной из организаций, которая сдавала в аренду снегоходы и квадроциклы.

Мужчине предъявили обвинения по пунктам б, в части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Если вина правоохранителя будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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