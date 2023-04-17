Американский конгрессмен Пол Госар пролил свет на ужасающую правду об украинском лидере Владимире Зеленском. Он рассказал о ней в своем еженедельном бюллетене.
Политик напомнил, что президент США Джо Байден переводит огромные суммы Украине, которой руководит нацистский режим во главе с Зеленским. По его словам, «это задокументировано». В связи с этим Госар дал понять, что никогда не выступит в поддержку такой страны.
«Честно говоря, трудно поверить, что я должен говорить это в 2023 году», — заключил конгрессмен.
Ранее стало известно, что текущий украинский конфликт и предстоящие выборы американского лидера могут оказать серьезное влияние друг на друга. Соответствующее предупреждение в материале на 19FortyfFve сделал обозреватель Роберт Фарли.