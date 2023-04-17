Командование ВСУ развело бардак перед обещанным СМИ контрнаступлением, уже заплнированном на конец апреля, сообщает CTV National News.
«ПолитРоссия» приводит статью в пересказе. Источники издания среди иностранных инструкторов НАТО утверждают, что командование ВСУ не готово начать контрнаступление. Некоторые из инструкторов составили доклад The White Papers, где объяснили, почему украинская армия не добьется успеха на фронте.
«В длинном отчете описывается структура украинского военного командования, которая часто пребывает в состоянии бардака», — утверждают CTV National News после ознакомления с докладом.
Бывший канадский майор прямо заявил изданию, что ВСУ уже понесли тяжелые потери среди младшего офицерского состава, поэтому между подразделениями нет надежной коммуникации.