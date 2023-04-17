CTV National News: командование ВСУ устроило бардак в войсках накануне контрнаступления

«ПолитРоссия» приводит статью в пересказе. Источники издания среди иностранных инструкторов НАТО утверждают, что командование ВСУ не готово начать контрнаступление. Некоторые из инструкторов составили доклад The White Papers, где объяснили, почему украинская армия не добьется успеха на фронте.