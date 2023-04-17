Первая ракетка мира Джокович обратился к Рублеву на русском после победы в Монте-Карло

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович отреагировал на победу Андрея Рублева на турнире в Монте-Карло.
Сербский теннисист Новак Джокович на русском языке обратился к шестой ракетке мира Андрею Рублеву после его победы на турнире в Монте-Карло.
«Молодец», — написал 22-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» в социальных сетях.
Рублев одержал волевую победу над датчанином Хольгером Руне в финале турнира в Монте-Карло. Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:2, 7:5 в пользу россиянина. Рублев впервые в карьере стал победителем турнира категории «Мастерс».