The Australian: ВСУ получили серьезный удар перед наступлением из-за утечки документов Пентагона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили серьезный удар после утечки засекреченных документов Пентагона. Об этом со ссылкой на обнародованные данные пишет обозреватель The Australian Кэмерон Стюарт.
«Наиболее опасным аспектом утечки была тайная информация, которая дала России представление о том, насколько каждая бригада ВСУ готова к ожидаемому весеннему наступлению», — подчеркнула она.
По словам Стюарт, второй серьезной проблемой для киевского режима стало подробное описание уязвимых мест украинской противовоздушной обороны (ПВО), которую российские подразделения могут подавить уже в мае. Это даст ВС РФ неоспоримое тактическое преимущество, указала она.