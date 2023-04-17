The Australian: ВСУ получили серьезный удар перед наступлением из-за утечки документов Пентагона

По словам Стюарт, второй серьезной проблемой для киевского режима стало подробное описание уязвимых мест украинской противовоздушной обороны (ПВО), которую российские подразделения могут подавить уже в мае. Это даст ВС РФ неоспоримое тактическое преимущество, указала она.