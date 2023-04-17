Кедми раскрыл ключевую причину, по которой Путин не разгоняет либералов во власти

Президент России Владимир Путин пытается сохранить стабильность в стране, учитывая обстоятельства. Об этом заявил политолог Яков Кедми.
Эксперт прокомментировал отношение главы государства к либералам во власти. Путин не разгоняет их, а позволяет работать. В эфире YouTube-канала «Вальдман-LINE Alexander Waldman» Кедми раскрыл ключевую причину действий лидера РФ.
«Любого рода радикальные изменения выводят страну из равновесия, и Россия уже несколько раз теряла равновесие, оказываясь на краю пропасти. Поэтому иногда он более мягко и постепенно пытается решить проблему именно из-за того, что, разогнав или приняв радикальные меры, он просто спровоцирует дестабилизацию страны. Этим все и объясняется», — рассказал политолог.
В послании Федеральному собранию Путин призвал российские элиты выбрать между родиной и Западом. Глава государства отметил, что Европа и США уже не являются надежными площадками для хранения активов.