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Кедми раскрыл ключевую причину, по которой Путин не разгоняет либералов во власти

Политика
Кедми раскрыл ключевую причину, по которой Путин не разгоняет либералов во власти

Президент России Владимир Путин пытается сохранить стабильность в стране, учитывая обстоятельства. Об этом заявил политолог Яков Кедми.

Эксперт прокомментировал отношение главы государства к либералам во власти. Путин не разгоняет их, а позволяет работать. В эфире YouTube-канала «Вальдман-LINE Alexander Waldman» Кедми раскрыл ключевую причину действий лидера РФ.

«Любого рода радикальные изменения выводят страну из равновесия, и Россия уже несколько раз теряла равновесие, оказываясь на краю пропасти. Поэтому иногда он более мягко и постепенно пытается решить проблему именно из-за того, что, разогнав или приняв радикальные меры, он просто спровоцирует дестабилизацию страны. Этим все и объясняется», — рассказал политолог.

В послании Федеральному собранию Путин призвал российские элиты выбрать между родиной и Западом. Глава государства отметил, что Европа и США уже не являются надежными площадками для хранения активов.

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