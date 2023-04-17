Колташов назвал издевательством обещание Канады передать Украине российский Ан-124

Колташов в шутку добавил, что Киеву, вероятно, придется отправить «подарок» в Варшаву вслед за золотым запасом, который Польша забрала себе. По мнению эксперта, очевидно, что Запад ничего не собирается передавать Украине даром, но сделает это с удовольствием в долг.