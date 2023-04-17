Колташов назвал издевательством обещание Канады передать Украине российский Ан-124

Заявление украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля про планы Канады отдать Киеву российский борт Ан-124 «Руслан» выглядит «очень смешно». Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с «Политикой Сегодня» высмеял возможную передачу самолета, назвав ее «чисто канадским издевательством».
«Запад как салом по губам водит у бандеровского режима, рассказывая, что надо бы наказать Россию, забрать замороженные активы и отдать их Украине, все отдать Украине, а вместо этого какой-то самолет в Канаде. Это, конечно, очень мило, а что, на Украине летают самолеты?» — сыронизировал Колташов.
Ранее Шмыгаль сообщил про планы Оттавы передать Киеву ранее конфискованный российский самолет Ан-124 — он принадлежит авиакомпании «Волга-Днепр», которая попала под канадские санкции несколько дней назад.
Самолет был зафрахтован правительством Канады и перевозил тесты на COVID-19 из Китая. 27 февраля 2022 года борт приземлился в аэропорту Торонто за два часа до официального закрытия неба для российских авиаперевозчиков. После этого Ан-124 задержали до окончания «срока действия этого ограничения».
«Новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании "Волга-Днепр". Готовимся к конфискации самолета Ан-124 и другим активам агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины», — написал Шмыгаль.
Как полагает Колташов, для уровня премьер-министра говорить про отдельно взятый самолет «очень мелко». По словам эксперта, это лишь свидетельствует о том, что Украине, по всей видимости, толком ничем помочь не могут — ни деньгами, ни ценными бумагами.
«У режима [президента Украины Владимира] Зеленского нет воздушного пространства, самолету летать некуда. Тот факт, что премьер говорит об этом, показывает, что он не понимает, что над ним откровенно издеваются. С другой стороны очевидно, что все украденное у России придется возвращать, поэтому любая передача [российского] имущества со временем должна быть компенсирована или возвращена», — указал собеседник «ПС».
Колташов в шутку добавил, что Киеву, вероятно, придется отправить «подарок» в Варшаву вслед за золотым запасом, который Польша забрала себе. По мнению эксперта, очевидно, что Запад ничего не собирается передавать Украине даром, но сделает это с удовольствием в долг.
Ранее Еврокомиссия не нашла юридических обоснований для изъятия российских активов в пользу Украины и решила не тратить средства Центробанка РФ, подробнее про «отрезвление» ЕК читайте в материале «ПС».