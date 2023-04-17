Автор 19fortyfive Фарли указал на связь украинского конфликта и выборов президента США

США поставили на кон президентские выборы в 2024 году из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявили в издании 19fortyfive.
Автор СМИ Роберт Фарли указал на связь украинского конфликта и выборов президента США. По его словам, исход процедуры голосования в 2024 году будет зависеть от кризиса, если он не закончится к этому времени. России, США и Украине стоит быть осторожными, считает Фарли.
«И в Москве, и в Киеве это понимают, и в течение следующих полутора лет они сделают все возможное, чтобы сформировать контуры этих выборов. Русские и украинцы должны абсолютно серьезно отнестись к политическим последствиям конфликта, и, как следствие, мы должны сделать то же самое», — говорится в прессе.
Бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что будет бороться за кресло президента в 2024 году. Действующий глава государства Джо Байден утверждает, что уже принял решение по участию в выборах. Однако официально кандидатуру он еще не выдвинул.