Автор 19fortyfive Фарли указал на связь украинского конфликта и выборов президента США

Автор СМИ Роберт Фарли указал на связь украинского конфликта и выборов президента США. По его словам, исход процедуры голосования в 2024 году будет зависеть от кризиса, если он не закончится к этому времени. России, США и Украине стоит быть осторожными, считает Фарли.