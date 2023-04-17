«Никто никогда не расстреливает детей»: Пригожин отреагировал на «сенсационное разоблачение» от Gulagu.net

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на появившееся в Сети «сенсационное разоблачение», призванное «уничтожить его карьеру». Он подчеркнул, что разрушать нечего, так как самой карьеры нет.
Таким образом предприниматель ответил на запрос редакции Mash, которая указала на публикацию создателя общественного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина✱ (физическое лицо, выполняющее функции иноагента). Там два человека, заявляющие, что были бойцами «оркестра», свидетельствуют о якобы расстреле «вагнеровцами» несовершеннолетних военных ВСУ.
Пригожин отметил, что на данный момент у него нет технической возможности ознакомиться с видео целиком, поэтому полная оценка будет дана позже. Однако он исключил расстрелы детей бойцами ЧВК «Вагнер».
«По поводу расстрелов детей — конечно же, никто никогда не расстреливает ни мирняк, ни детей, это никому абсолютно не нужно. Мы туда пришли для того, чтобы спасти их от того режима, под которым они находились», — приводит заявление Пригожина его пресс-служба.
Ранее бизнесмен опроверг данные о причастности «музыкантов» к убийству военнопленного с Украины. По его словам, эта информация не имеет ничего общего с реальностью.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами