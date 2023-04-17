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NetEase: Россия дала незамедлительный и яростный ответ на территориальные притязания Японии

Армия
NetEase: Россия дала незамедлительный и яростный ответ на территориальные притязания Японии

Ответ России на территориальные притязания Японии в отношении Курил оказался незамедлительным и яростным. Об этом пишет китайское издание NetEase, сообщает «ПолитРоссия».

Китайские эксперты обратили внимание, что внезапная проверка боеготовности Тихоокеанского флота РФ началась практически сразу же после обнародования японским МИД «Синей книги по дипломатии», в которой в очередной раз заявлены притязания Токио на российские Курильские острова.

«Япония была ошеломлена произошедшем. Никто не ожидал, что Россия так яростно отреагирует на выход “Синий книги по дипломатии”», — пишет NetEase.

По мнению экспертов издания, маневры ТОФ стали своеобразным ответом президента РФ Владимира Путина на действия японского премьер-министра Фумио Кисиды. Москва продемонстрировала Токио, что обладает значительными силами для защиты своей территории, отмечает NetEase.

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