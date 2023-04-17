NetEase: Россия дала незамедлительный и яростный ответ на территориальные притязания Японии

Китайские эксперты обратили внимание, что внезапная проверка боеготовности Тихоокеанского флота РФ началась практически сразу же после обнародования японским МИД «Синей книги по дипломатии», в которой в очередной раз заявлены притязания Токио на российские Курильские острова.