Ответ России на территориальные притязания Японии в отношении Курил оказался незамедлительным и яростным. Об этом пишет китайское издание NetEase, сообщает «ПолитРоссия».
Китайские эксперты обратили внимание, что внезапная проверка боеготовности Тихоокеанского флота РФ началась практически сразу же после обнародования японским МИД «Синей книги по дипломатии», в которой в очередной раз заявлены притязания Токио на российские Курильские острова.
«Япония была ошеломлена произошедшем. Никто не ожидал, что Россия так яростно отреагирует на выход “Синий книги по дипломатии”», — пишет NetEase.
По мнению экспертов издания, маневры ТОФ стали своеобразным ответом президента РФ Владимира Путина на действия японского премьер-министра Фумио Кисиды. Москва продемонстрировала Токио, что обладает значительными силами для защиты своей территории, отмечает NetEase.